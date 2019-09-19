Россияне призывают оставить Анастасию Заворотнюк в покое

83% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что Анастасию Заворотнюк и ее семью стоит оставить в покое. По их мнению, для них (ее семьи) этот период по-настоящему сложный и трагический. А чрезмерное внимание прессы может навредить ситуации.

9% проголосовавших, наоборот, считают, что сделать официальное заявление о состоянии здоровья артистки — самое верное решение.

8% опрошенных ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку мнение на этот счет у них двоякое.

Всего в опросе приняли участие 7 749 человек.

В среду пришла новость о том, что Анастасию Заворотнюк взяли под охрану. Об этом рассказали телеграм-каналу «База» осведомленные собеседники.

Ранее СМИ сообщили, что актриса больна раком и находится в реанимации одной из московских больниц. У нее якобы начались отек мозга, пневмония и полиорганная недостаточность, ее частично парализовало, она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.