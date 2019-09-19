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Россияне призывают оставить Анастасию Заворотнюк в покое 

Рамблер 51 минуту назад
Россияне призывают оставить Анастасию Заворотнюк в покое
Фото: ТАСС
83% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что Анастасию Заворотнюк и ее семью стоит оставить в покое. По их мнению, для них (ее семьи) этот период по-настоящему сложный и трагический. А чрезмерное внимание прессы может навредить ситуации.
9% проголосовавших, наоборот, считают, что сделать официальное заявление о состоянии здоровья артистки — самое верное решение.
8% опрошенных ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку мнение на этот счет у них двоякое.
Всего в опросе приняли участие 7 749 человек.
В среду пришла новость о том, что Анастасию Заворотнюк взяли под охрану. Об этом рассказали телеграм-каналу «База» осведомленные собеседники.
Ранее СМИ сообщили, что актриса больна раком и находится в реанимации одной из московских больниц. У нее якобы начались отек мозга, пневмония и полиорганная недостаточность, ее частично парализовало, она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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