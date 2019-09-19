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Лариса Вербицкая призналась, что страдает от болей в голове 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Вербицкая призналась в проблемах со здоровьем
Фото: КП/ВЛАДИМИР ВЕЛЕНГУРИН
В ноябре известной телеведущей Ларисе Вербицкой исполнится 60 лет. По цветущей внешности артистки, которая выглядит значительно моложе своего возраста, не скажешь, что у нее есть какие-либо проблемы со здоровьем. Но накануне она призналась, что испытывает сильные головные боли.
Вербицкая стала гостьей нового выпуска программы «Жить здорово!». По словам диктора, мигрени преследуют ее всю жизнь. Боли вызваны зажимом в шейно-грудном отделе позвоночника, и ей пришлось научиться жить с этим недугом.
«Сколько себя помню, я всегда ощущала головную боль в самых разных обстоятельствах. Она настигает неожиданно, избавиться от этой проблемы так и не удалось», — говорит Вербицкая.
Артистка справляется с неприятным состоянием собственными методами. Ей помогает специальная растяжка и дыхательная гимнастика, а также ограничения в рационе питания.
Лариса Вербицкая показывает, как выполняет растяжку. Кадр из программы «Жить здорово!» на Первом канале
«Если у меня головная боль, я исключаю шоколад. Но когда я долго не ем, у меня опять начинается головная боль. Тогда я стараюсь что-то поесть», — призналась артистка Елене Малышевой.
К счастью, боли в голове не мешают ведущей заниматься любимой работой и отдыхать. Недавно она отправилась в путешествие по США и прогулялась по океанскому побережью в Бостоне. Телезвезда показала поклонникам в соцсети снимки из отпуска, а заодно дала полезный совет, рассказав, как не помять соломенную шляпку, упаковывая ее в чемодан.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Лариса Вербицкая
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