«Не была в коме»: журналист рассказал правду о Заворотнюк

«Не была в коме»: журналист рассказал правду о болезни Заворотнюк

Основатель российских новостных интернет-проектов Mash и Baza Никита Могутин обвинил продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина и актрису Анастасию Заворотнюк , за судьбу которой переживает вся Россия после появления информации о её критическом состоянии на фоне злокачественной опухоли мозга четвёртой стадии, в инсценировке.

По его словам, Анастасия действительно серьёзно больна, но она ни дня не провела в коме и не находится при смерти. Более того, у неё высокие шансы на полное выздоровление.

Могутин отметил, что наибольшее число «предсмертных» новостей поступило именно от Разина, который, казалось бы, вообще никакого отношения к семье Заворотнюк не имеет. Он намеренно преувеличивал и гипертрофировал всё происходящее с актрисой, чтобы сделать из звезды сериала «Моя прекрасная няня» новую Жанну Фриске , которая скончалась от глиобластомы.

"Какое-то время назад поток «предсмертных» новостей про Заворотнюк иссяк. Почему? Да просто родственники Анастасии запретили продюсеру раскрывать свой рот под видом источника СМИ", — сказал Могутин.

Он подчеркнул, что сразу после того, как Разин замолчал, Заворотнюк перевели в обычную палату, хотя буквально за день до этого СМИ сообщали о начале отёка мозга, полиорганной недостаточности, пневмонии и сепсиса у актрисы.

"И чудо! Сразу после этого появились новости, что Заворотнюк перевели обратно в обычную палату, а состояние ее здоровья внезапно улучшилось. Но на самом деле, оно и не ухудшалось", — приводит слова журналиста портал iReactor.

Врач-анестезиолог «Фрау Клиник» Наталья Ахтямова прокомментировала информацию о выходе из глубокой комы популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 13 сентября находится в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга четвёртой стадии — глиобластомы. По её словам, это было бы чудом на фоне слухов о развитии тяжёлых осложнений.