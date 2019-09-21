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«Не была в коме»: журналист рассказал правду о болезни Заворотнюк 

News.ru + ещё 18 47 минут назад
«Не была в коме»: журналист рассказал правду о Заворотнюк
Фото: Olga Loskutova/Global Look Pres
Основатель российских новостных интернет-проектов Mash и Baza Никита Могутин обвинил продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина и актрису Анастасию Заворотнюк, за судьбу которой переживает вся Россия после появления информации о её критическом состоянии на фоне злокачественной опухоли мозга четвёртой стадии, в инсценировке.
По его словам, Анастасия действительно серьёзно больна, но она ни дня не провела в коме и не находится при смерти. Более того, у неё высокие шансы на полное выздоровление.
Могутин отметил, что наибольшее число «предсмертных» новостей поступило именно от Разина, который, казалось бы, вообще никакого отношения к семье Заворотнюк не имеет. Он намеренно преувеличивал и гипертрофировал всё происходящее с актрисой, чтобы сделать из звезды сериала «Моя прекрасная няня» новую Жанну Фриске, которая скончалась от глиобластомы.
"Какое-то время назад поток «предсмертных» новостей про Заворотнюк иссяк. Почему? Да просто родственники Анастасии запретили продюсеру раскрывать свой рот под видом источника СМИ", — сказал Могутин.
Он подчеркнул, что сразу после того, как Разин замолчал, Заворотнюк перевели в обычную палату, хотя буквально за день до этого СМИ сообщали о начале отёка мозга, полиорганной недостаточности, пневмонии и сепсиса у актрисы.
"И чудо! Сразу после этого появились новости, что Заворотнюк перевели обратно в обычную палату, а состояние ее здоровья внезапно улучшилось. Но на самом деле, оно и не ухудшалось", — приводит слова журналиста портал iReactor.
Врач-анестезиолог «Фрау Клиник» Наталья Ахтямова прокомментировала информацию о выходе из глубокой комы популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 13 сентября находится в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга четвёртой стадии — глиобластомы. По её словам, это было бы чудом на фоне слухов о развитии тяжёлых осложнений.
Ранее News.ru писал о том, что радиоведущая Алла Довлатова назвала враньём информацию о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по неподтверждённым данным врачи диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Жанна Фриске , Алла Довлатова
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