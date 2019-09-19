Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Наказываю регулярно»: Киркоров о воспитании детей 

Рамблер + ещё 1 25 минут назад
«Наказываю регулярно»: Киркоров о воспитании детей
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров в разговоре журналистами Starhit поделился деталями воспитания детей. По словам «короля российской поп-сцены», со стороны кажется, что жизнь его детей — сплошной праздник, на самом деле они много трудятся.
Киркоров пояснил, что у 7-летних Аллы-Виктории и Мартина очень загруженный график: учёба, спорт, изучение иностранных языков. При этом певец дал понять, что своих детей не балует.
«К воспитанию подхожу со всей ответственностью. Я справедливый. И наказываю регулярно, самое страшное для них сейчас — лишить айфонов», — заявил артист, подчеркнув, что это только со стороны кажется, что жизнь детей «сплошные праздники, путешествия и фейерверки».
Киркоров отметил, что у Аллы-Виктории и Мартина прошёл возраст, когда они донимали его вопросами, и сегодня интерес детей к жизни требует более глубоких рассуждений. Артист заявил, что он достаточно подкован в химии, физике и истории, чтобы ответить.
«Наверное, одни из самых интересных задачек за последнее время — почему некоторые метеориты долетают до земли, а остальные сгорают по пути? Или почему стрелки часов идут слева направо?» — припомнил певец.
Несмотря на любовь Киркорова к брендовым вещам и покупкам, его дети не должны унаследовать эту черту отца. Артист отметил, что он «достаточно щедрый папа, но не всегда».
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Комментарии4
Шоу-бизнес , Другое , Филипп Киркоров , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал, кто придет к власти в Белоруссии
Лукашенко рассказал, кто придет к власти в Белоруссии32
Кремль высказался о срыве Киевом соглашения по Донбассу
Кремль высказался о срыве Киевом соглашения по Донбассу
Украинский посол призвал к «развалу России»
Украинский посол призвал к «развалу России»5
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»301
Золотов вынес свой приговор Устинову и Синице
Золотов вынес свой приговор Устинову и Синице60
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение