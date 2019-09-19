«Наказываю регулярно»: Киркоров о воспитании детей

Филипп Киркоров в разговоре журналистами Starhit поделился деталями воспитания детей. По словам «короля российской поп-сцены», со стороны кажется, что жизнь его детей — сплошной праздник, на самом деле они много трудятся.

Киркоров пояснил, что у 7-летних Аллы-Виктории и Мартина очень загруженный график: учёба, спорт, изучение иностранных языков. При этом певец дал понять, что своих детей не балует.

«К воспитанию подхожу со всей ответственностью. Я справедливый. И наказываю регулярно, самое страшное для них сейчас — лишить айфонов», — заявил артист, подчеркнув, что это только со стороны кажется, что жизнь детей «сплошные праздники, путешествия и фейерверки».

Киркоров отметил, что у Аллы-Виктории и Мартина прошёл возраст, когда они донимали его вопросами, и сегодня интерес детей к жизни требует более глубоких рассуждений. Артист заявил, что он достаточно подкован в химии, физике и истории, чтобы ответить.

«Наверное, одни из самых интересных задачек за последнее время — почему некоторые метеориты долетают до земли, а остальные сгорают по пути? Или почему стрелки часов идут слева направо?» — припомнил певец.

Несмотря на любовь Киркорова к брендовым вещам и покупкам, его дети не должны унаследовать эту черту отца. Артист отметил, что он «достаточно щедрый папа, но не всегда».