«Отмучился»: Разин неожиданно поздравил Виторгана

Разин поздравил Виторгана с тем, что тот «отмучился»

Где и когда сделана видеозапись и что именно имел ввиду автор поста, не уточняется.

Напомним, 13 сентября бывшая супруга Максима Виторгана Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова . В ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после чего обвенчались в храме Большое Вознесение.

В день свадьбы Виторган опубликовал в Instagram фото своего сына от Ксении Собчак. Он не присутствовал на свадьбе матери. Актер также посмеялся в «сторис» над тем, что реквизиторы потеряли его обручальное кольцо на съемочной площадке.

Ранее сообщалось, что Ксении Собчак подарили на свадьбу родовой сертификат.