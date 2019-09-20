«Отмучился»: Разин неожиданно поздравил Виторгана

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram разместил видео танцующего актера Максима Виторгана с подписью: «Поздравляю Максима Виторгана. Отмучился».
Где и когда сделана видеозапись и что именно имел ввиду автор поста, не уточняется.
Напомним, 13 сентября бывшая супруга Максима Виторгана Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. В ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после чего обвенчались в храме Большое Вознесение.
В день свадьбы Виторган опубликовал в Instagram фото своего сына от Ксении Собчак. Он не присутствовал на свадьбе матери. Актер также посмеялся в «сторис» над тем, что реквизиторы потеряли его обручальное кольцо на съемочной площадке.
Ранее сообщалось, что Ксении Собчак подарили на свадьбу родовой сертификат.