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Разин поздравил Виторгана с тем, что тот «отмучился» 

Мир24 + ещё 3 49 минут назад
«Отмучился»: Разин неожиданно поздравил Виторгана
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram разместил видео танцующего актера Максима Виторгана с подписью: «Поздравляю Максима Виторгана. Отмучился».
Где и когда сделана видеозапись и что именно имел ввиду автор поста, не уточняется.
Напомним, 13 сентября бывшая супруга Максима Виторгана Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. В ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после чего обвенчались в храме Большое Вознесение.
В день свадьбы Виторган опубликовал в Instagram фото своего сына от Ксении Собчак. Он не присутствовал на свадьбе матери. Актер также посмеялся в «сторис» над тем, что реквизиторы потеряли его обручальное кольцо на съемочной площадке.
Ранее сообщалось, что Ксении Собчак подарили на свадьбу родовой сертификат.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Андрей Разин , Ксения Собчак
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