Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Книги Бузовой стали стоить меньше десяти рублей 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Книги, которые в свое время выпустила телеведущая и певица Ольга Бузова, не пользуются популярностью у жителей России. К примеру, в 2016 году она издала роман «Цена счастья», где рассказывала о своих отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. Стоимость книги составляла 1700 рублей.
Телеведущая даже выпустила, так называемую, лимитированную версию. С флаконом духов, аромат которых звезда якобы сама разрабатывала в Германии, издание можно было приобрести за пять тысяч рублей.
Однако книги никто не захотел покупать. Из десяти тысяч экземпляров удалось распродать только третью часть. Ущерб издатели оценили в 12 миллионов рублей. Причем цена книги стала со временем стремительно падать. Их сначала реализовывали за 49 рублей, а затем и вовсе за 9,9 рубля. Издание и сегодня можно найти по смехотворной цене на развалинах в супермаркетах.
Не пользуются успехом у читателей и другие книги Бузовой — «Роман с Бузовой. История самой красивой любви», «Роман с Бузовой. Любовь online» и «Дело в шпильке», сообщает «Комсомольская правда».
Отметим, что Ольга Бузова сегодня одна из самых раскрученных звезд на эстраде и телевидении. Только в соцсетях у нее 16 миллионов подписчиков и, надо признать, что их армия растет с каждой неделей. Сама Бузова не привыкла обращать внимания на сплетни вокруг своей персоны. При этом она достаточно часто отмечает, что много работает. Именно благодаря этому она и завоевала любовь такого большого количества россиян. Многие звезды шоу-бизнеса, говоря о Бузовой, также отмечали, что огромного таланта у нее нет, но Ольгу отличает трудолюбие. Она привыкла добиваться поставленных целей.
Teleprogramma.pro: последние новости
Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Пока мы не умеем излечивать опухоль» Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Пока мы не умеем излечивать опухоль» Актриса Джессика Джеймс умерла в 43 года Актриса Джессика Джеймс умерла в 43 года Сергея Лазарева обвинили в плагиате маски для Instagram Сергея Лазарева обвинили в плагиате маски для Instagram
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова , Комсомольская правда , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев заявил о необходимости жертв ради мира в Донбассе
Киев заявил о необходимости жертв ради мира в Донбассе114
Раненный полицейский Веялко попал на видео
Раненный полицейский Веялко попал на видео116
Невеста умерла по дороге на свадьбу
Невеста умерла по дороге на свадьбу
Появился пост о болезни Заворотнюк от имени дочери
Появился пост о болезни Заворотнюк от имени дочери8
Умер музыкант Александр Васильев
Умер музыкант Александр Васильев9
Видео
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
04:46
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
Шоу-бизнес
Киев пошел на уступки по Донбассу
04:56
Киев пошел на уступки по Донбассу
В мире Статьи
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
00:28
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
Происшествия
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
02:02
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
Наука и техника Технологии
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
01:00
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
Криминал Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение