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СМИ рассекретили тайного мужа Марии Мироновой 

Рамблер + ещё 17 2 часа назад
Знакомые рассекретили тайного мужа Мироновой
Фото: Instagram
«Комсомольская правда» назвала имя супруга Марии Мироновой, которого артистке удавалось скрывать несколько лет. Избранником 46-летней актрисы оказался 27-летний начинающий актёр Андрей Сорока.
По данным издания, пара узаконила отношения в 2017 году. Этот факт «КП» подтвердили сразу несколько источников. Подруга актрисы, пожелавшая сохранить анонимность, сообщила, что Миронов и Сорока начали встречаться три года назад. При этом отмечается, что в семье у актёров всё благополучно, и молодой муж обожает свою супругу.
«Поверьте, у нее прекрасный супруг, который не лезет в камеру, от всего ее оберегает. В семье полный мир и покой», — заявила собеседница издания.
Известно, что пара ждёт ребёнка и живёт в коттедже Мироновой в элитном посёлке «Княжье озеро». Автор статьи отмечает, что Сороку часто видят за рулём автомобиля актрисы и путают с её сыном: молодые люди почти одного возраста и удивительно похожи внешне. Ранее СМИ, опубликовав фотографию Мироновой рядом с Сорокой, ошибочно назвали его ребёнком актрисы. Конфуз артистка прокомментировала на своей странице в Instagram: «Смотри, Андрей, тебя за сына моего приняли». Однако вскоре удалила пост.
Об Андрее Сороке СМИ известно немного. Пять лет назад он приехал в Москву из Екатеринбурга. Имеет высшее театральное образование, однако профессионально на театральной сцене не работал, в кино не снимался. За плечами начинающего актёра лишь незначительные эпизоды в сериалах Кухни», «Охоты на дьявола», «Мента в законе-9».
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Андрей Сорока , Мария Миронова , Комсомольская правда
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