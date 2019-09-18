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СМИ намекнули на роман Волочковой с Запашным 

Рамблер 1 час назад
СМИ намекнули на роман Волочковой с Запашным
Фото: @volochkova_art
«Комсомольская правда» опубликовала фотографию поцелуя Анастасии Волочковой и Эдгара Запашного. Журналисты сообщили, что звёзды «сблизились» после того, как дрессировщик помог танцовщице в подготовке представления «Балерина в зазеркалье цирка».
Журналисты «подловили» пару на юбилее московского цирка, куда Волочкова явилась в греческом наряде с глубоким декольте.
По данным издания, артисты давно дружат, но в последнее время их отношения стали более близкими после совместной работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». Запашный помог Волочковой не только ценными советами, но и подобрал реквизит для трюков.
Автор статьи напомнил, что балерина уже год скрывает своего нового возлюбленного. По её словам, мужчине 38 лет, он никогда не был женат, детей нет.
«Не исключено, что балерине наскучила эта игра в прятки и она выбрала успешного ровесника в лице Запашного», — говорится в материале.
По данным «КП», у Эдгара Запашного были двое продолжительных отношений с женщинами. От связи с воронежским фитнес-инструктором Ольгой Денисовой у дрессировщика появились две дочери, ещё одна возлюбленная циркача по имени Ярославна родила ему сына. При этом отмечается, что подробности своей личной жизни Запашный всегда держит в секрете.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Ольга Денисова , Комсомольская правда
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