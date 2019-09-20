Богомолова захотели отлучить от церкви

Константина Богомолова просят отлучить от церкви за «богохульный» спектакль

Активисты перечислили моменты, за которые считают спектакль богохульным: под потолком голая женщина изображает распятие, православный священник показан гомосексуалистом, крестом орудуют в качестве штопора и прочее. При этом авторы письма упоминают, что режиссер снимает некий «полупорнографический» сериал.

Напомним, во перед своей громкой свадьбой в пятницу, 13 сентября. Константин Богомолов обвенчался с Ксенией Собчак в храме. Перед этим он специально принял православие, а значит и раскаялся в прежних греховных поступках. Теперь же недовольные его творчеством верующие хотят, чтобы режиссера отлучили от церкви.

«Православная общественность имеет все основания не верить в искренность покаяния режиссёра Константина Богомолова, перед его венчанием с Ксенией Собчак», — говорится в открытом письме.

Реакция официальных представителей церкви на это послание пока неизвестна.