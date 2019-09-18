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Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года
Фото: Lenta.ru
Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
По информации полиции, тело Джеймс было обнаружено другом в ее доме в долине Сан-Фернандо. Он решил проведать актрису, так как долгое время не слышал от нее никаких новостей. Однако когда он зашел в дом, то обнаружил женщину без сознания.
На данный момент причина смерти официально не названа, расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Однако, по информации TMZ, медицинские работники получили звонок об остановке сердца у женщины, у которой по приезде на место происшествия констатировали смерть.
Издание отмечает, что ранее у актрисы случались судорожные припадки, а в ее доме были обнаружены выписанные по рецепту лекарства.
Джессика Джеймс начала карьеру в 2002 году. Актриса снялась в более чем 279 фильмах для взрослых.
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