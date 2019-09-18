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Бывшая жена Бондарчука проигнорировала его свадьбу 

Рамблер 24 минуты назад
Бывшая жена Бондарчука проигнорировала его свадьбу
Фото: @xenia_sobchak
Модель Светлана Бондарчук не появилась на свадьбе бывшего мужа Фёдора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой, сообщает teleprogramma.pro. Зато с днём бракосочетания режиссёра поздравил общий сын экс-супругов Сергей.
По словам автора статьи, в день свадьбы бывшего мужа Светлана Бондарчук постаралась не напоминать о себе даже в соцсетях, оставив в тайне обстоятельства проведённого вечера. День спустя модель выложила на своей странице в Instagram сториз о том, как прогуливается с собачками.
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева зарегистрировали свои отношения 16 сентября в Москве, а само торжество решили перенести на родину невесты в Санкт-Петербург на следующий день. Место, где режиссёр и актриса будут отмечать знаменательное событие до последнего держалось в секрете.
Ранее СМИ сообщали, что банкет скорее всего состоится в историческом доме Беггровых на Невском Проспекте. Однако позже выяснилось, что пара на 17 сентября сняла зал в Юсуповском дворце, который известен как место убийства Григория Распутина. На свадьбу Бондарчука и Андреевой были приглашены около 200 гостей, большая часть которых приехала на торжество из столицы. В списке приглашённых оказались директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, шоумен Игорь Угольников, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, музыкант Сергей Мазаев, актеры Игорь Верник, Анна Чиповская, Филипп Янковский, Ксения Раппопорт и Константин Крюков, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов, Вячеслав Муругов, Александр Роднянский и другие.
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Шоу-бизнес , Игорь Угольников , Вячеслав Дусмухаметов , Вячеслав Муругов , Эдуард Пичугин , Филипп Янковский , Паулина Андреева , Александр Роднянский , Константин Крюков , Светлана Бондарчук , Игорь Верник , Ксения Раппопорт , Борис Ельцин , Сергей Мазаев , Анна Чиповская , Григорий Распутин , Константин Эрнст , Федор Бондарчук , Ленфильм
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