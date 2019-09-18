Бывшая жена Бондарчука проигнорировала его свадьбу

По словам автора статьи, в день свадьбы бывшего мужа Светлана Бондарчук постаралась не напоминать о себе даже в соцсетях, оставив в тайне обстоятельства проведённого вечера. День спустя модель выложила на своей странице в Instagram сториз о том, как прогуливается с собачками.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева зарегистрировали свои отношения 16 сентября в Москве, а само торжество решили перенести на родину невесты в Санкт-Петербург на следующий день. Место, где режиссёр и актриса будут отмечать знаменательное событие до последнего держалось в секрете.