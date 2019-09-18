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«Олигархи скинулись»: Собчак заработала на свадьбе 

Рамблер 54 минуты назад
«Олигархи скинулись»: Собчак заработала на свадьбе
Фото: @xenia_sobchak
Ксения Собчак и Константин Богомолов заработали на своей свадьбе, заявил «Комсомольской правде» промоутер Евгений Морозов.
В пятницу журналистка и режиссер зарегистрировали брак в Грибоедовском загсе, обвенчались в храме Большое Вознесение и отпраздновали это на банкете в Музее Москвы с 300 гостями.
Согласно подсчетам Евгения Морозова, банкет стоил свыше 16 миллионов, украшение зала — три-пять миллионов (этим занималась дизайнер Лидия Симонова), услуги флориста — не менее четырех миллионов, три платья Собчак и два костюма Богомолова — по меньшей мере три миллиона, аренда Музея Москвы — около 50-60 тысяч евро, выступление Светланы Лободы — от 70 тысяч евро.
«Такие люди, как Собчак, никогда не платят за банкеты», — заявил промоутер.
Он выразил уверенность, что свадьбу Собчак и Богомолова оплатили не они сами, а олигархи, которых на мероприятии присутствовало не менее пяти. По мнению Морозова, «ребята» могли «скинуться» по 10 миллионов рублей.
Более того, он выразил уверенность, что немалая часть этих денег осталась молодоженам «на свадебное путешествие и не только».
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Шоу-бизнес , Лидия Симонова , Константин Богомолов , Светлана Лобода , Ксения Собчак , Евгений Морозов , Комсомольская правда
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