«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже

«Семья совершенно правильно говорит. Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Все необходимые в таких случаях процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо», — написал продюсер в Instagram.
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Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы ухудшилось и мы все молимся за неё. Огромное спасибо всем, кто поддерживает Настю, кто готов оказать ей помощь в лечении. Но поверьте, семья совершенно правильно говорит. Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо. Но, в любом случае, я желаю выздоровления Насте и сил её семье. Спасибо всем, кто ей помогает, а те недоброжелатели, которые сегодня высказываются и что-то начинают там комментировать, не владея ситуацией, типа Аллы Довлатовой, Дмитрия Борисова и других негодяев, это самые пустые люди. Сегодня нужно делать все возможное, чтобы поддержать Настю и ее семью, а вы ищите каких-то злых кошек в каких-то кустах. 🙏🤦♂️