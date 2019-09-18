«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы надеемся только на чудо»: Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Пока семья Анастасии Заворотнюк молчит о ее состоянии, а журналисты выискивают любые способы разузнать о нем, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин утверждает, что у него есть источник, близкий к лечению актрисы.
И вот, вечером 18 сентября, этот источник сообщил известному музыкальному менеджеру, что состояние звезды «Моей прекрасной няни» ухудшилось.
Разин поблагодарил всех, кто стремится помочь Заворотнюк, но тут же заверил, что сейчас остается только молиться за ее здоровье.
«Семья совершенно правильно говорит. Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Все необходимые в таких случаях процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо», — написал продюсер в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы ухудшилось и мы все молимся за неё. Огромное спасибо всем, кто поддерживает Настю, кто готов оказать ей помощь в лечении. Но поверьте, семья совершенно правильно говорит. Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо. Но, в любом случае, я желаю выздоровления Насте и сил её семье. Спасибо всем, кто ей помогает, а те недоброжелатели, которые сегодня высказываются и что-то начинают там комментировать, не владея ситуацией, типа Аллы Довлатовой, Дмитрия Борисова и других негодяев, это самые пустые люди. Сегодня нужно делать все возможное, чтобы поддержать Настю и ее семью, а вы ищите каких-то злых кошек в каких-то кустах. 🙏🤦‍♂️

Публикация от  Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

В конце поста Разин назвал «недоброжелателей», комментирующих ситуацию с заболеванием актрисы, не владея ситуацией. В этот список попали телеведущие Алла Довлатова и Дмитрий Борисов, которые, по мнению продюсера, ищут «каких-то злых кошек в кустах».
Добавим, что согласно другим источникам состояние Анастасии Заворотнюк 18 сентября, наоборот, улучшилось — женщина вышла из комы и начала дышать самостоятельно.
Teleprogramma.pro: последние новости
Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Отек мозга – состояние обратимое» Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Отек мозга – состояние обратимое» Врач-онколог Пылев рассказал о симптомах болезни Заворотнюк Врач-онколог Пылев рассказал о симптомах болезни Заворотнюк «Все, что пишет пресса — правда»: Наталья Бондарчук высказалась о Заворотнюк «Все, что пишет пресса — правда»: Наталья Бондарчук высказалась о Заворотнюк
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Борисов , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Алла Довлатова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
В России оценили план Украины по возвращению Крыма1
Украина выдвинула России новые требования
Украина выдвинула России новые требования1
В сеть попала схема слежки за россиянами
В сеть попала схема слежки за россиянами3
Предсказана скорая катастрофа в Солнечной системе
Предсказана скорая катастрофа в Солнечной системе1
ЧП под Челябинском: в общежитии взорвалась граната
ЧП под Челябинском: в общежитии взорвалась граната2
Видео
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
04:46
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
Шоу-бизнес
Киев пошел на уступки по Донбассу
04:56
Киев пошел на уступки по Донбассу
В мире Статьи
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
00:28
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
Происшествия
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
02:02
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
Наука и техника Технологии
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
01:00
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
Криминал Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение