«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже

«Мы надеемся только на чудо»: Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк

Пока семья Анастасии Заворотнюк молчит о ее состоянии, а журналисты выискивают любые способы разузнать о нем, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин утверждает, что у него есть источник, близкий к лечению актрисы.

И вот, вечером 18 сентября, этот источник сообщил известному музыкальному менеджеру, что состояние звезды «Моей прекрасной няни» ухудшилось.

Разин поблагодарил всех, кто стремится помочь Заворотнюк, но тут же заверил, что сейчас остается только молиться за ее здоровье.

«Семья совершенно правильно говорит. Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Все необходимые в таких случаях процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо», — написал продюсер в Instagram.

В конце поста Разин назвал «недоброжелателей», комментирующих ситуацию с заболеванием актрисы, не владея ситуацией. В этот список попали телеведущие Алла Довлатова Дмитрий Борисов , которые, по мнению продюсера, ищут «каких-то злых кошек в кустах».

Добавим, что согласно другим источникам состояние Анастасии Заворотнюк 18 сентября, наоборот, улучшилось — женщина вышла из комы и начала дышать самостоятельно.