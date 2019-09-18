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Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк 

Рамблер 7 минут назад
Отек мозга, который якобы развился у актрисы Анастасии Заворотнюк на фоне рака мозга, является обратимым процессом. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов в интервью «Газете.ру».
По словам онколога, через состояние отека мозга на тех или иных этапах диагностики или лечения проходит достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга.
«И это состояние является обратимым», — отметил Холодов.
При этом специалист подчеркнул, что обратимость или необратимость состояния зависит от многих факторов, в том числе оттого, за счет чего развился отек и есть ли какая-то лечебная перспектива.
14 сентября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк находится в искусственной коме, врачи считают, что жить ей осталось несколько дней. По информации СМИ, у Заворотнюк отек мозга на фоне последней стадии рака.
Комментарии21
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Газета.Ru
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