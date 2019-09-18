Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Отек мозга — состояние обратимое»

Ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов заявил, что отек мозга, который, по слухам, случился у актрисы Анастасии Заворотнюк — еще совсем не повод ставить крест на человеке. Напомним, что по неподтвержденной информации звезда находится в крайне тяжелом состоянии в одной из московских клиник. Ранее у нее якобы диагностировали рак мозга.

«Отек мозга — состояние обратимое. Через это проходит на тех или иных этапах диагностики или лечения достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга», — заметил специалист.

В то же время медик сказал, что надо рассматривать каждый конкретный случай по отдельности. Прежде всего необходимо определить за счет чего развился отек. Есть ли какая-то «лечебная перспектива». Порой вместе с лечением опухоли уходят и осложнения, в том числе отек.

Также Холодов сказал, что человек даже при опухоли может сохранить трудоспособность на несколько ближайших лет. Главное подобрать правильное лечение. Как сказал специалист, ему известны случаи, когда люди живут много лет даже со злокачественными неоперабельными опухолевыми процессами, сообщает портал gazeta.ru.

Добавим, что сейчас поступает крайне противоречивая информация относительно состояние здоровья Заворотнюк. Поговаривают даже, что звезда в сознании. Родные не хотят пока рассказывать о ее состоянии, но рано или поздно им придется это сделать, чтобы успокоить общественность.