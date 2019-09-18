Состояние Заворотнюк улучшилось

Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в себя и дышит самостоятельно. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

При этом отмечается, что близкие артистки по-прежнему хранят молчание.

Ранее 18 сентября стали известны подробности диагноза Заворотнюк. Так, приятель актрисы рассказал, что после родов у нее начались сильные головные боли и зимой врачи диагностировали у артистки рак мозга. При этом она продолжала сниматься в кино. Весной, когда Заворотнюк находилась в Польше, ее состояние неожиданно ухудшилось.

В апреле артистка перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы — злокачественная.

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии. Она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Спустя несколько дней из-за аппарата искусственной вентиляции легких у нее возникли осложнения: полиорганная недостаточность и пневмония.