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Разин рассказал о состоянии Заворотнюк 

Рамблер + ещё 52 48 минут назад
Разин рассказал о состоянии Заворотнюк
Фото: Instagram
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк остается тяжелым, есть риск, что ее сердце не выдержит нагрузки. Об этом на своей странице в Instagram заявил продюсер Андрей Разин, сославшись на осведомленные источники.
Ранее СМИ сообщили, что актриса больна раком и находится в реанимации одной из московских больниц. Якобы из-за отека мозга и ухудшения состояния врачи вынуждены были поместить ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственного дыхания. Сегодня Telegram-канал Mash заявил, что состояние актрисы улучшилось, она пришла в себя и была переведена в обычную палату. https://t.me/breakingmash/13960
По словам Разина, больше всего осведомленные источники «беспокоит сама опухоль».
«Но, когда Настю подключали к аппарату искусственного дыхания, она получила пневмонию, поэтому вся надежда на то, что ее сердце справится с такой огромной нагрузкой и с тем курсом лечения, который врачи прописали ей», — написал продюсер «Ласкового мая» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Официальных комментариев родственников о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» нет. Директор Заворотнюк Стас Христов заявил ранее, что ему запрещено говорить о ее здоровье.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
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