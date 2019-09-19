Разин рассказал о состоянии Заворотнюк

Ранее СМИ сообщили, что актриса больна раком и находится в реанимации одной из московских больниц. Якобы из-за отека мозга и ухудшения состояния врачи вынуждены были поместить ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственного дыхания. Сегодня Telegram-канал Mash заявил, что состояние актрисы улучшилось, она пришла в себя и была переведена в обычную палату. https://t.me/breakingmash/13960

По словам Разина, больше всего осведомленные источники «беспокоит сама опухоль».

«Но, когда Настю подключали к аппарату искусственного дыхания, она получила пневмонию, поэтому вся надежда на то, что ее сердце справится с такой огромной нагрузкой и с тем курсом лечения, который врачи прописали ей», — написал продюсер «Ласкового мая» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Официальных комментариев родственников о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» нет. Директор Заворотнюк Стас Христов заявил ранее, что ему запрещено говорить о ее здоровье.