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Что с лицом? Бабкину раскритиковали за пластическую операцию 

Рамблер + ещё 2 54 минуты назад
Что с лицом? Бабкину раскритиковали за пластику
Фото: @ngbabkina
Пользователи соцсетей обрушились с критикой на Надежду Бабкину, упрекнув её в проведении очередной пластической операции. По их мнению, народной артистке РФ не стоило «натягивать» лицо, потому что она уже «сама на себя не похожа».
Поводом для бурного обсуждения стала фотография, опубликованная Бабкиной в Instagram. На снимке певица изображена в красном брючном костюме.
«Иду поздравлять с днём рождения Антона Собянина! Классный парень!» — подписала артистка фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Некоторые пользователи восхитились эффектным нарядом артистке, однако большинство из них обратили внимание на неестественное лицо певицы. Часть комментаторов посчитали, что Бабкина воспользовалась фотошопом, остальные заподозрили звезду в проведении очередной пластической операции.
«Все лицо изуродовано пластическими операциями, это так отчетливо видно на Вашем лице. Зачем? Вы и так прекрасны», — написала пользовательница под ником salenamama.
«Ой как сильно лицо натянула», — ужаснулась marinadobrayjenshina777.
«На себя уже не похожа», — отметила irare2912.
«Что с лицом, ведь это еще хуже подчеркивает возраст», — недоумевает satinka33411.
За неполные сутки после публикации пост собрал почти 12 тысяч лайков.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Надежда Бабкина
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