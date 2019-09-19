Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Микки Рурк пожелал себе похорон в украинском селе 

Рамблер + ещё 4 38 минут назад
Микки Рурк пожелал себе похорон на Украине
Фото: Instagram
Голливудский актер Микки Рурк завещал похоронить его в маленьком украинском селе Загорцы Хмельницкой области, сообщает Life.ru.
Актер рассказал изданию «Сегодня», что в Загорцах живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука. Наслушавшись рассказов об этом месте, Рурк захотел быть похороненным рядом с дедушкой своего помощника.
Впрочем, пока 67-летняя знаменитость умирать не собирается. В планах Микки Рурка — закончить сценарий очередного фильма, сняться в другой киноленте и купить дом в Нью-Йорке.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Шоу-бизнес , Другое , Дмитрий Корнейчук , Микки Рурк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проклятие «няни»: «двойник» Заворотнюк в США настиг рак
Проклятие «няни»: «двойник» Заворотнюк в США настиг рак1
На глазах у дочери: как россиянин зарезал жену и пасынка
На глазах у дочери: как россиянин зарезал жену и пасынка6
Мать утопила ребенка в общественном туалете
Мать утопила ребенка в общественном туалете66
Замечен необъяснимый космический феномен
Замечен необъяснимый космический феномен9
Раскрыты подробности «формулы Зеленского» по Донбассу
Раскрыты подробности «формулы Зеленского» по Донбассу9
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение