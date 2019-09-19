Микки Рурк пожелал себе похорон на Украине

Микки Рурк пожелал себе похорон в украинском селе

Голливудский актер Микки Рурк завещал похоронить его в маленьком украинском селе Загорцы Хмельницкой области, сообщает Life.ru.

Актер рассказал изданию «Сегодня», что в Загорцах живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука . Наслушавшись рассказов об этом месте, Рурк захотел быть похороненным рядом с дедушкой своего помощника.

Впрочем, пока 67-летняя знаменитость умирать не собирается. В планах Микки Рурка — закончить сценарий очередного фильма, сняться в другой киноленте и купить дом в Нью-Йорке.