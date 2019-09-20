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Алибасов высказался о болезни Заворотнюк 

Газета.Ru + ещё 24 40 минут назад
Алибасов сделал заявление о болезни Заворотнюк
Фото: ТАСС
Музыкальный продюсер Бари Алибасов прокомментировал болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, активно обсуждаемую в СМИ и социальных сетях.
Сам Алибасов минувшим летом также оказался в центре внимания прессы после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб и попал в больницу. С Заворотнюк он работал на одном проекте и с удовольствием вспоминает это время. "А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, нет", — сказал он в беседе с ФАН.
По мнению Алибасова, желание поклонников обсуждать болезнь Заворотнюк — это проявление "советской" психологии. "Когда всей страной строят ГЭС, рожают ребенка, лечатся от рака или от СПИДа. Но каждый из нас индивидуален. И у каждого свое отношение к личной жизни. Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть", — попросил продюсер группы "На-на"
Ранее врач объяснил, почему Заворотнюк, о возможном раке мозга у которой СМИ сообщили в августе 2019 года, не стала лечиться в обычной больнице.
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Шоу-бизнес , Общество , Анастасия Заворотнюк , Бари Алибасов
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