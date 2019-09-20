Алибасов сделал заявление о болезни Заворотнюк

Алибасов высказался о болезни Заворотнюк

Сам Алибасов минувшим летом также оказался в центре внимания прессы после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб и попал в больницу. С Заворотнюк он работал на одном проекте и с удовольствием вспоминает это время. "А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, нет", — сказал он в беседе с ФАН.

По мнению Алибасова, желание поклонников обсуждать болезнь Заворотнюк — это проявление "советской" психологии. "Когда всей страной строят ГЭС, рожают ребенка, лечатся от рака или от СПИДа. Но каждый из нас индивидуален. И у каждого свое отношение к личной жизни. Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть", — попросил продюсер группы "На-на"

Ранее врач объяснил, почему Заворотнюк, о возможном раке мозга у которой СМИ сообщили в августе 2019 года, не стала лечиться в обычной больнице.