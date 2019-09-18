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Список любовниц Сташевского придумал продюсер 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Список любовниц Сташевского придумал продюсер
Фото: globallookpress.com
Популярный в 90-х певец Влад Сташевский слыл сердцеедом и секс-символом. Девушки сходили по нему с ума. При скромных вокальных данных исполнитель собирал полные стадионы и концертные залы. При этом в основном его публика состояла из девочек-подростков и молодых девушек.
В 1994 году в руках у журналистов оказался список женщин, с которыми у Сташевского была связь. В записной книжке значились 112 фамилий дам, сердце которых разбил молодой певец. Его даже опубликовала одна из газет.
Причем продюсер Влада, коим являлся гениальный Юрия Айзеншпис, даже ходил в редакцию и уговаривал не предавать фамилии несчастных «брошенок» Сташевского огласке, но редактор согласился лишь вычеркнуть три фамилии. Какие именно, никто так и не узнал.
ВЛАД СТАШЕВСКИЙ С ЖЕНОЙ И ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС/ФОТО: ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА/КП
Правда недавно правда вскрылась. Оказалось, что женщины, попавшие в список были выдуманы Юрием Шамильевичем для большего ажиотажа вокруг его подопечного. Уловка действительно помогла. Интерес к персоне Сташевского был невероятный, людям очень хотелось узнать фамилии его любовниц, пишет портал «Дни.Ру»
Когда Влад стал известным певцом, появилась байка, рассказанная впервые самим Айзеншписом. Он утверждал, что сделал из Сташевского звезду наспор, чтобы доказать, что популярным артистом можно сделать кого угодно, и что работа продюсера очень важна.
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Шоу-бизнес , Влад Сташевский , Лариса Кудрявцева
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