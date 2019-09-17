Нарусову шокировала свадьба Собчак

Людмила Нарусова призналась, что до сих пор находится в шоке от свадьбы дочери, телеведущей Ксении Собчак.

В эфире программы «Привет, Андрей!» Нарусова заявила, что церемония бракосочетания была срежессирована женихом, театральным режиссером Константином Богомоловым. При этом все подробности держались в строжайшем секрете.

«Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот, увезут и по назначению. Это был такой шок! Я от него еще не отошла!», — приводит слова Нарусовой «Телепрограмма».

Мама Ксении Собчак призналась, что сразу поддержала намерение жениха и невесты обвенчаться.

«В свое время я тоже венчалась с моим мужем. И считаю, что это, может, банально, — брак, который заключается на небесах», — заявила она.

Людмила Нарусова также рассказала, что пока не может охарактеризовать зятя, поскольку недостаточно хорошо его знает. По ее словам, в июле они провели совместный отпуск на Сардинии, но этого недостаточно для составления мнения о нем.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. Молодожены прибыли на венчание на катафалке, который был украшен надписью «Пока смерть не разлучит нас». На свадебном банкете Собчак и Богомолова присутствовало почти 300 гостей.