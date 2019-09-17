Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарусову шокировала свадьба Собчак 

Рамблер 26 минут назад
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Фото: Instagram
Людмила Нарусова призналась, что до сих пор находится в шоке от свадьбы дочери, телеведущей Ксении Собчак.
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
В эфире программы «Привет, Андрей!» Нарусова заявила, что церемония бракосочетания была срежессирована женихом, театральным режиссером Константином Богомоловым. При этом все подробности держались в строжайшем секрете.
«Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот, увезут и по назначению. Это был такой шок! Я от него еще не отошла!», — приводит слова Нарусовой «Телепрограмма».
Мама Ксении Собчак призналась, что сразу поддержала намерение жениха и невесты обвенчаться.
«В свое время я тоже венчалась с моим мужем. И считаю, что это, может, банально, — брак, который заключается на небесах», — заявила она.
Людмила Нарусова также рассказала, что пока не может охарактеризовать зятя, поскольку недостаточно хорошо его знает. По ее словам, в июле они провели совместный отпуск на Сардинии, но этого недостаточно для составления мнения о нем.
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. Молодожены прибыли на венчание на катафалке, который был украшен надписью «Пока смерть не разлучит нас». На свадебном банкете Собчак и Богомолова присутствовало почти 300 гостей.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Комментарии17
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: почему россияне часто умирают в Турции
Пока вы не уснули: почему россияне часто умирают в Турции19
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео60
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять13
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море115
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР47
Видео
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Робот Федор замолчал
00:29
Робот Федор замолчал
Наука и техника Технологии
Переименование Крыма взбесит Украину
02:01
Переименование Крыма взбесит Украину
Политика Общество
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
01:26
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
В мире
Роковое падение россиян в Турции попало на видео
01:54
Роковое падение россиян в Турции попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение