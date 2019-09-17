Разин намерен судиться с Первым каналом 

Андрей Разин запатентовал свое имя и засудит Первый канал за его использование. Об этом продюсер сам объявил в своем инстаграме.
Вчерашний эпизод шоу «Пусть говорят» был посвящен «счастью и горю» Анастасии Заворотнюк. Среди прочих гостьей студии стала журналистка Алла Довлатова. Она назвала Разина, который в съемках не участвовал, змеей за его комментарии о происходящем с актрисой.
«В отношении Аллы Довлатовой хочу сказать, что она — сучка», — отреагировал Разин в инстаграме.
Он написал это в подписи к фото, на котором ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов обнимает мужчину, а мужчина обнимает его. Весь остальной текст продюсер посвятил именно Борисову и его шоу.
Так, «Пусть говорят» он назвал помойкой и самой ужасной и страшной программой в России, а Борисова и редакторов шоу — подонками. Разин призвал подписчиков не смотреть передачу, а также пообещал подать на Борисова и Первый канал в суд по той причине, что они использовали его имя, хотя не имели на то права, потому что оно запатентовано.