Разин намерен судиться с Первым каналом

Андрей Разин запатентовал свое имя и засудит Первый канал за его использование. Об этом продюсер сам объявил в своем инстаграме.

Вчерашний эпизод шоу «Пусть говорят» был посвящен «счастью и горю» Анастасии Заворотнюк . Среди прочих гостьей студии стала журналистка Алла Довлатова . Она назвала Разина, который в съемках не участвовал, змеей за его комментарии о происходящем с актрисой.

«В отношении Аллы Довлатовой хочу сказать, что она — сучка», — отреагировал Разин в инстаграме.

Он написал это в подписи к фото, на котором ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов обнимает мужчину, а мужчина обнимает его. Весь остальной текст продюсер посвятил именно Борисову и его шоу.

Так, «Пусть говорят» он назвал помойкой и самой ужасной и страшной программой в России, а Борисова и редакторов шоу — подонками. Разин призвал подписчиков не смотреть передачу, а также пообещал подать на Борисова и Первый канал в суд по той причине, что они использовали его имя, хотя не имели на то права, потому что оно запатентовано.