Продюсер Загорский рассказал, что близкие Заворотнюк отказались от финансовой помощи

Он рассказал, что помощь предлагали и ее коллеги из Москвы , и организаторы театрализованных представлений с ее участием, но близкие артистки сообщили, что справятся самостоятельно и располагают достаточными финансовыми средствами.

Загорский отметил, что в ситуации с Заворотнюк остается только молиться за ее здоровье.

— Настя безумно талантливая актриса, прекрасная мать, невероятного обаяния человек. И мне очень жаль, что такая страшная ситуация настигла ее, — отметил он.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, ряд СМИ сообщил о том, что у Заворотнюк начался отек мозга на фоне опухоли, которую диагностировали у нее год назад. Позже стало известно, что актриса впала в кому и у нее диагностировали пневмонию. Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает издание «Невские Новости».