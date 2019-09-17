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Продюсер Загорский рассказал, что близкие Заворотнюк отказались от финансовой помощи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Близкие Заворотнюк отказались от финансовой помощи
Фото: ТАСС / Елизавета Карпушкина
Продюсер Андрей Загорский в комментарии Nation News рассказал, что родственники Анастасии Заворотнюк отказались от материальной помощи от коллег актрисы.
Он рассказал, что помощь предлагали и ее коллеги из Москвы, и организаторы театрализованных представлений с ее участием, но близкие артистки сообщили, что справятся самостоятельно и располагают достаточными финансовыми средствами.
Загорский отметил, что в ситуации с Заворотнюк остается только молиться за ее здоровье.
— Настя безумно талантливая актриса, прекрасная мать, невероятного обаяния человек. И мне очень жаль, что такая страшная ситуация настигла ее, — отметил он.
Напомним, в пятницу, 13 сентября, ряд СМИ сообщил о том, что у Заворотнюк начался отек мозга на фоне опухоли, которую диагностировали у нее год назад. Позже стало известно, что актриса впала в кому и у нее диагностировали пневмонию. Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает издание «Невские Новости».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Загорский , Москва
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