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Ургант в форме сантехника высмеял телефонные разговоры Собчак и Малахова 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Ургант в форме сантехника высмеял Собчак и Малахова
Фото: ТАСС
Телеведущий Иван Ургант высмеял ролики Ксении Собчак и Андрея Малахова, в которых они разговаривали по телефону, лежа в ваннах. В шуточной зарисовке, показанной в шоу «Вечерний Ургант», он выступил в роли недовольного сантехника. Фрагмент передачи доступен на YouTube.
В промо-ролике Собчак лежит в ванне с пеной и сообщает по телефону некому Андрею, что получила предложение, «от которого невозможно отказаться». Оригинальное видео было опубликовано 12 сентября на сайте Первого канала. Позднее его связали с возможным назначением Собчак на должность ведущей передачи «Пусть говорят».
Спустя несколько дней Андрей Малахов записал ответ Собчак, лежа в ванне вместе с женой. «Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — заявил шоумен.
После трансляции фрагментов роликов в «ванную» зашел Ургант в форме сантехника.
«Ребят, я извиняюсь, но просто вы тут по канализации заканчивайте разговаривать, а то засорится. А Бари Алибасов все вывел, прочищать нечем», — заявил Ургант.
Летом 2019 года СМИ сообщили, что Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода. Он выпил жидкость для очистки труб «Крот», перепутав ее с соком.
Ранее Ургант высмеял борьбу с алкоголизмом в России с помощью святой воды. Он заявил, что воду следует расходовать экономно, так как «это не самолетное топливо, которое можно жечь тоннами».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Бари Алибасов
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