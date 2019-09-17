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Галкин показал видео из спальни Пугачевой 

Рамблер 56 минут назад
Галкин показал видео из спальни Пугачевой
Фото: @maxgalkinru
Видеозапись, на которой юморист Максим Галкин лежит в спальне и поет песню на французском языке, была размещена на фанатской странице его сына — Гарри в соцсети Instagram.
«Всем сладких сновидений», — подписано видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На записи кадры с лежащим в кровати Максимом Галкиным, который поет по-французски, перемежаются с кадрами выступлений Аллы Пугачевой.
Поклонники артистов восхитились видео и отметили, что у Аллы Пугачевой и Максимом Галкиным отличная семья.
«Браво! Вы великолепная, красивая пара!» — написала yelena251. «Максим вы отлично поете. Счастья вашей семье..здоровья…долголетия», — пожелала tatiana_uskova08.
По данным Teleprogramma.pro, Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с 2001 года. Однако свадьбу они сыграли лишь спустя десять лет — в 2011 году. Еще спустя два года Галкин и Пугачева стали счастливыми родителями. На свет появились их общие дети — Лиза и Гарри Галкины.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Комментарии4
Шоу-бизнес , Лиза Галкина , Гарри Галкин , Максим Галкин , Алла Пугачева
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