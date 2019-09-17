Галкин показал видео из спальни Пугачевой

Видеозапись, на которой юморист Максим Галкин лежит в спальне и поет песню на французском языке, была размещена на фанатской странице его сына — Гарри в соцсети Instagram.

«Всем сладких сновидений», — подписано видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

На записи кадры с лежащим в кровати Максимом Галкиным, который поет по-французски, перемежаются с кадрами выступлений Аллы Пугачевой

Поклонники артистов восхитились видео и отметили, что у Аллы Пугачевой и Максимом Галкиным отличная семья.

«Браво! Вы великолепная, красивая пара!» — написала yelena251. «Максим вы отлично поете. Счастья вашей семье..здоровья…долголетия», — пожелала tatiana_uskova08.