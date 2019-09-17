Экс-солист «На-На» отреагировал на болезнь Заворотнюк

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое — актрису парализовало, и у врачей далеко не радужные перспективы на ее счет. При этом семья артистки, находящаяся рядом с ней в одной из московских клиник, хранит молчание по поводу сложившейся ситуации. Даже друзья Заворотнюк не знают толком, насколько у нее сейчас всё плохо. Тревога родных понятна, но кроме них вся страна беспокоится об Анастасии, известной каждой семье по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня».
Сайт Teleprogramma.pro попросил бывшего участника группы «На