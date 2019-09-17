Шнурова рассердила инициатива запретить спиртное в кафе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров , регулярно публикующий в своем Instagram стихотворения на остросоциальные и политические темы, прокомментировал инициативу запретить продажу спиртного в мелких залах баров и кафе. Музыкант в стихотворной форме высмеял депутатов, которые выступили с новой идеей, назвав законопроект возвращением в прошлое.

Им пришла опять идея! Депутаты, дайте пять! За традиции радея, Время повернули вспять. Как сложить из слов нескладных Всем законы на века.

Шнуров предположил, что, в случае принятия документа, люди вновь выйдут на улицы с бутылками, начнут повально употреблять алкогольные напитки «в скверах, садиках и грибках».

Будем пить опять в парадных В скверах, садиках, грибках. Это уже было где-то. Для подъема норм морали, Нам отменят туалеты, Чтобы люди меньше срали.