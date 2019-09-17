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Шнурова рассердила инициатива запретить спиртное в кафе 

Lenta.ru 1 час назад
Шнурова рассердила инициатива запретить спиртное в кафе
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, регулярно публикующий в своем Instagram стихотворения на остросоциальные и политические темы, прокомментировал инициативу запретить продажу спиртного в мелких залах баров и кафе. Музыкант в стихотворной форме высмеял депутатов, которые выступили с новой идеей, назвав законопроект возвращением в прошлое.
Им пришла опять идея! Депутаты, дайте пять! За традиции радея, Время повернули вспять. Как сложить из слов нескладных Всем законы на века.
Шнуров предположил, что, в случае принятия документа, люди вновь выйдут на улицы с бутылками, начнут повально употреблять алкогольные напитки «в скверах, садиках и грибках».
Будем пить опять в парадных В скверах, садиках, грибках. Это уже было где-то. Для подъема норм морали, Нам отменят туалеты, Чтобы люди меньше срали.
Ранее 17 сентября сообщалось, что законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, планируют поддержать в правительстве.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Госдума
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