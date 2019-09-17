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Российский нейрохирург опроверг две популярные версии заболевания Заворотнюк 

Вечерняя Москва 1 час назад
Нейрохирург опроверг версии заболевания Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Специалист Свердловского областного онкодиспансера, нейрохирург Павел Гвоздев выступил с опровержением двух распространенных версий заболеваний актрисы Анастасии Заворотнюк. О недуге артистки он рассказал порталу E1 в понедельник, 16 сентября.
Ранее сообщалось, что телеведущей диагностировали четвертую и последнюю степень рака мозга. Предполагается, что причиной развития болезни могла стать процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В последнее время в Сети также набирает обороты версия, что актриса могла заболеть после процедуры омоложения с помощью стволовых клеток, на которую Заворотнюк решилась еще в 2006 году, о чем рассказывала продюсеру Андрею Разину.
В первую очередь врач призвал отмести в сторону возможность развития злокачественной опухоли в результате ЭКО.
— Возможно, она могла стимулировать рост опухоли при условии, что опухоль уже существовала. Но вызвать само появление болезни ЭКО не может, — подчеркнул Гвоздев.
Второй вариант развития событий так же маловероятен. По мнению нейрохирурга, стволовые клетки могли нанести вред только в том случае, если их вводили прямо в мозг, что никогда не практиковалось и вообще не является допустимой формой врачебного вмешательства. Тогда с учетом осложнений клетка могла развиться до глиобластомы (агрессивной формы опухоли мозга).
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
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