Нейрохирург опроверг версии заболевания Заворотнюк

Российский нейрохирург опроверг две популярные версии заболевания Заворотнюк

Специалист Свердловского областного онкодиспансера, нейрохирург Павел Гвоздев выступил с опровержением двух распространенных версий заболеваний актрисы Анастасии Заворотнюк . О недуге артистки он рассказал порталу E1 в понедельник, 16 сентября.

Ранее сообщалось, что телеведущей диагностировали четвертую и последнюю степень рака мозга. Предполагается, что причиной развития болезни могла стать процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В последнее время в Сети также набирает обороты версия, что актриса могла заболеть после процедуры омоложения с помощью стволовых клеток, на которую Заворотнюк решилась еще в 2006 году, о чем рассказывала продюсеру Андрею Разину

В первую очередь врач призвал отмести в сторону возможность развития злокачественной опухоли в результате ЭКО.

— Возможно, она могла стимулировать рост опухоли при условии, что опухоль уже существовала. Но вызвать само появление болезни ЭКО не может, — подчеркнул Гвоздев.

Второй вариант развития событий так же маловероятен. По мнению нейрохирурга, стволовые клетки могли нанести вред только в том случае, если их вводили прямо в мозг, что никогда не практиковалось и вообще не является допустимой формой врачебного вмешательства. Тогда с учетом осложнений клетка могла развиться до глиобластомы (агрессивной формы опухоли мозга).