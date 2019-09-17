Билан отправился тушить торфяники

Популярный певец Дима Билан написал в Instagram, что провел день «как добровольный лесной пожарный», туша торфяники в сгоревшем лесу.

По словам Билана, он планировал такую «вылазку» достаточно давно и два месяца вел переписку с организацией Greenpeace.

«Был выбран маршрут, который важно пройти, чтобы остатки леса не начали гореть снова! Это для меня был колоссальный опыт», — поделился с подписчиками музыкант (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Он также подчеркнул, что восхищается людьми, которые тушат лесные пожары.

«Скромные, но такие сильные люди! Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть — такая приятная боль!» — отметил он, призвав беречь лес.

В комментариях к записи поклонники певца выразили восхищение его поступком и подчеркнули, что он правильно сделал, подняв тему лесных пожаров.

«Молодец, Дима…как много людей пропадает без вести, при переходе от слов к делу…очень хорошее начинание, мы творим, нам и исправлять…))», — написала aleksasava. «Замечательный пример для 3,5 миллионной аудитории! Почаще бы такой посыл шёл от медийных лиц!» — похвалила Билана olgusha773.

Ранее Дима Билан оказался в центре скандала после того, как жители Самары пожаловались в соцсетях, что певец неадекватно вел себя во время выступления на Дне города. Билан принес извинения в своем Instagram и признал, что не рассчитал с алкоголем, пообещав поклонникам новый концерт в Самаре.