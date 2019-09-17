Алибасов нарушил запрет врачей

Журналисты уличили Бари Алибасова в нарушении предписанной после отравления «Кротом» диеты, сообщает издание Дни.ру Продюсера застали поедающим шашлык и запивающим мясо шампанским.

16 сентября шоумен появился на вручении ежегодной премии в области бизнес— и бьюти— индустрии «Человек года». На фуршете Алибасов не ограничивал себя в выборе еды и напитков: продюсер несмотря на предостережения медиков ел шашлыки и запивал их красным шампанским.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бари Алибасов + группа «На-На» (@alibasov_nana) 23 Авг 2019 в 3:08 PDT Ранее Алибасов уже нарушал режим питания. На своей странице в Instagram продюсер выложил фотографию из ресторана. На снимке музыкальный деятель изображён за столом, на котором стоит большая тарелка с чебуреками.

«Еда еле проходит, КРОТ до сих пор даёт о себе знать», — подписал фотографию продюсер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Позже в комментариях Алибасов отметил, что поле трапезы, в которую были включены «20 граммов водки», он почувствовал себя плохо. По его словам, он почувствовал жжение в желудке, поэтому вынужден есть «или жёванное, или съеденное.