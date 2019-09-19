Появился пост о болезни Заворотнюк от имени дочери

В Сети появилось заявление о болезни Заворотнюк от имени дочери

В Сети появилось сообщение, опубликованное от имени старшей дочери Анастасии Заворотнюк , в котором она прокомментировала состояние здоровья своей знаменитой мамы, находящейся в критическом состоянии на фоне четвёртой степени злокачественной опухоли мозга — глиобластомы.

В Instagram появилось сразу несколько постов от имени 23-летней Анны Заворотнюк , в которых она благодарит всех неравнодушных, а также напоминает, что их семья не ведёт никаких финансовых сборов для оказания медицинской помощи артистке.

Пользователи Сети также усомнились в том, что страница действительно принадлежит Анне, но все-таки в комментариях появилось множество вопросов и просьб подтвердить или же опровергнуть информацию о состоянии Заворотнюк.