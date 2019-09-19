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В Сети появилось заявление о болезни Заворотнюк от имени дочери 

News.ru + ещё 13 10 минут назад
Появился пост о болезни Заворотнюк от имени дочери
Фото: Instagram
В Сети появилось сообщение, опубликованное от имени старшей дочери Анастасии Заворотнюк, в котором она прокомментировала состояние здоровья своей знаменитой мамы, находящейся в критическом состоянии на фоне четвёртой степени злокачественной опухоли мозга — глиобластомы.
В Instagram появилось сразу несколько постов от имени 23-летней Анны Заворотнюк, в которых она благодарит всех неравнодушных, а также напоминает, что их семья не ведёт никаких финансовых сборов для оказания медицинской помощи артистке.
Спасибо всем за поддержку! Коллегам, друзьям, поклонникам! — гласит подпись к семейному фото, на котором изображена Анастасия вместе со старшей дочерью.
При этом страница в соцсети может оказаться фейковой, так как никаких подтверждений того, что она была создана дочерью звезды сериала «Моя прекрасная няня», нет.
Пользователи Сети также усомнились в том, что страница действительно принадлежит Анне, но все-таки в комментариях появилось множество вопросов и просьб подтвердить или же опровергнуть информацию о состоянии Заворотнюк.
Анна, почему ваша семья не сделает официальное заявление? Скажите, как есть, люди в неведении, забрасывают вашу семью вопросами. Зачем вам это? — поинтересовался один из пользователей.
Ранее News.ru писал о том, что российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому. По словам очевидцев, заснявших спортсмена на видео, он был одет в джинсы, спортивную куртку и кепку, скрывающую лицо. Всё было сделано для того, чтобы не привлечь внимание к своей персоне.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Анна Заворотнюк
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