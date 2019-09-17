Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Николай Фоменко показал сына-рэпера 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Николай Фоменко показал сына-рэпера
Фото: РИА Новости
Николай Фоменко на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его 16-летний сын Иван читает рэп на английском языке. Подписчики музыканта отметили, что у парня неплохо получается и, возможно, он пойдёт по стопам отца.
Пост опубликован в соцсети 16 сентября. В него шоумен поместил свою фотографию двадцатилетней давности и два видео, на которых запечатлён Иван Фоменко, читающий рэп в звукозаписывающей студии.
«Папа и сын», — подписал публикацию артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики Фоменко оценили талант молодого человека.
«Молодца. Качает», — написал экс-солист дуэта «Чай Вдвоём» Денис Клявер.
«Очень и очень! А Иван растёт! Сам написал? Гены ещё никто не отменял!» — отметила пользовательница под ником annatarr1129.
«Николай Владимирович ваш сын крутой репер», — подчеркнул mark.levit98.
За неполные сутки после публикации пост набрал более полутора тысяч лайков.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Комментарии
Шоу-бизнес , Денис Клявер , Николай Фоменко , Иван Фоменко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина сбросила ребенка с моста в Москве
Женщина сбросила ребенка с моста в Москве92
Пока вы спали: раскрыта «формула Зеленского» по Донбассу
Пока вы спали: раскрыта «формула Зеленского» по Донбассу541
Чехия обсудит отмену признания Косово
Чехия обсудит отмену признания Косово18
«А чего вы ждали?» Соловьев оценил свадьбу Собчак
«А чего вы ждали?» Соловьев оценил свадьбу Собчак50
В Минске задержаны россияне
В Минске задержаны россияне2
Видео
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
Путин впервые процитировал Коран
06:27
Путин впервые процитировал Коран
Политика
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
03:02
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
Политика В мире
Шепелев обратился к семье Заворотнюк с призывом
04:46
Шепелев обратился к семье Заворотнюк с призывом
Шоу-бизнес
Ответный удар: как США отомстят Ирану
02:08
Ответный удар: как США отомстят Ирану
В мире Статьи
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-400
00:38
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-400
Оружие Пожары
Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице
00:09
Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице
Шоу-бизнес Другое
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
01:48
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Шоу-бизнес
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
01:36
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть