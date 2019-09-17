Николай Фоменко показал сына-рэпера

Николай Фоменко на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его 16-летний сын Иван читает рэп на английском языке. Подписчики музыканта отметили, что у парня неплохо получается и, возможно, он пойдёт по стопам отца.

Пост опубликован в соцсети 16 сентября. В него шоумен поместил свою фотографию двадцатилетней давности и два видео, на которых запечатлён Иван Фоменко, читающий рэп в звукозаписывающей студии.

«Папа и сын», — подписал публикацию артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Фоменко оценили талант молодого человека.

«Молодца. Качает», — написал экс-солист дуэта «Чай Вдвоём» Денис Клявер.

«Очень и очень! А Иван растёт! Сам написал? Гены ещё никто не отменял!» — отметила пользовательница под ником annatarr1129.

«Николай Владимирович ваш сын крутой репер», — подчеркнул mark.levit98.

За неполные сутки после публикации пост набрал более полутора тысяч лайков.