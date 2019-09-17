Адвокат семьи Началовой рассказал о наследстве

«Суд еще идет»: у родителей Началовой пытаются отобрать наследство

Родители и дочь Юлии Началовой вступили в наследство на музыкальные композиции и половину элитной квартиры в Москве сообщил в разговоре со Starhit адвокат семьи Анатолий Кучерена

Право собственности на вторую часть апартаментов пытается оспорить бывший возлюбленный певицы Александр Фролов

Речь идёт о четырёхкомнатной квартире в столичном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера», которую после развода артистке с дочерью оставил первый муж футболист Евгений Алдонин . Фролов уверяет, что Началова якобы одолжила у него 20 миллионов рублей под расписку о доле в квартире. Позже певица заявила, что никаких денег от спортсмена не получала и подала иск в суд. Рассмотрение дела не завершилось в связи со смертью Началовой.

Спустя полгода после кончины артистки право участвовать в судебном процессе получили её родственники, которые намерены бороться за имущество певицы.