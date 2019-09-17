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«Суд еще идет»: у родителей Началовой пытаются отобрать наследство 

Рамблер 1 час назад
Адвокат семьи Началовой рассказал о наследстве
Фото: ТАСС
Родители и дочь Юлии Началовой вступили в наследство на музыкальные композиции и половину элитной квартиры в Москве, сообщил в разговоре со Starhit адвокат семьи Анатолий Кучерена.
Право собственности на вторую часть апартаментов пытается оспорить бывший возлюбленный певицы Александр Фролов.
Речь идёт о четырёхкомнатной квартире в столичном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера», которую после развода артистке с дочерью оставил первый муж футболист Евгений Алдонин. Фролов уверяет, что Началова якобы одолжила у него 20 миллионов рублей под расписку о доле в квартире. Позже певица заявила, что никаких денег от спортсмена не получала и подала иск в суд. Рассмотрение дела не завершилось в связи со смертью Началовой.
Спустя полгода после кончины артистки право участвовать в судебном процессе получили её родственники, которые намерены бороться за имущество певицы.
«Мы исходим из того, что еще при жизни Юлия Началова сообщила, что не продавала эту квартиру Фролову, и она инициировала этот судебный процесс. Он был приостановлен, пока родственники не вступят в права наследования. Сейчас же они вступили, и дальше будет продолжен судебный процесс»», — заявил Кучерена.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Фролов , Евгений Алдонин , Анатолий Кучерена , StarHit , Москва
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