СМИ выяснили, во сколько звёздам обходится лечение рака

«Газета.ру» проанализировала расценки зарубежных клиник, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний, в которые обращаются российские звёзды. Оказалось, что счета в некоторых иностранных больницах составляют сотни тысяч долларов.

Информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк больна раком мозга взбудоражила медийное пространство. По данным СМИ, артистка лечится уже в течение года. При этом сначала звезда сериала «Моя прекрасная няня» долгое время лежала больнице в Польше . Журналисты выяснили, что консультация у онколога в польской клинике для иностранцев стоит 1 тысячу долларов, необходимые процедуры при диагнозе «рак мозга» — около 20 тысяч долларов, операция по удалению опухоли — 21 тысячу долларов.

Лечение в США обходится в разы дороже. Жанна Фриске , у которой была диагностирована глиобластома, обращалась в Мемориальный онкологический центр имени Слоуна-Кеттеринга в Нью Йорке. Несмотря на то, что информация о лечении певицы была засекречена, родственники артистки отмечали, что у них был неоплаченный счёт из американской клиники на 104,5 тысячи долларов. Это при том, что до приезда в США на лечение Фриске в Германии было потрачено 170 тысяч евро, а из собранных Русфондом средств в качеств помощи артистке было направлено 11,6 миллионов рублей.

Иосиф Кобзон , который страдал раком предстательной железы, предпочитал проходить лечение в Италии. По данным издания, в итальянской онкологической клинике скрининг рака стоит 9 тысяч долларов, а операция по удалению опухоли обойдётся в сумму от 6 тысяч до 27 тысяч долларов. При этом автор статьи подчёркивает, что певец также проходил лечение в одной из российских клиник, где за один месяц заплатил около 3 миллионов рублей. Кроме того Кобзон лежал в одной из немецких больниц, где диагностика рака предстательной железы в среднем составляет 10 тысяч евро, удаление мочевого пузыря — от 18,5 тысяч до 22 тысяч долларов, а лечение рака обходится в 8 тысяч евро.

Наконец, в излюбленном для российских звёзд Израиле лечение рака также может вылиться в кругленькую сумму. Чтобы поставить диагноз знаменитостям приходится выкладывать по 2 тысячи долларов. Повторное обследование стоит уже от 3,7 до 4,1 тысячи долларов. Лечение — дороже. Например, необходимые процедуры при раке желудка стоят 25-28 тысяч доллар, а стоимость операции по удалению опухолей исчисляется десятками тысяч долларов в зависимости от заболевания.