Заворотнюк до болезни работала по 12 часов в день

Муж Анастасии Заворотнюк освободил ее от всех домашних хлопот, так как актриса во время съемок работала по 12 часов в день. Об этом сообщило НТВ

Ранее СМИ заявили, что у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали опухоль мозга и она лечилась в Польше . 13 сентября стало известно, что состояние актрисы резко ухудшилось, она находится в московской клинике, введена в кому и подключена к аппарату искусственного дыхания.

По данным журналистов программы «Ты не поверишь!», Анастасия Заворотнюк очень много работала. Во время съемок ее рабочий день длился до 12 часов и муж максимально облегчил домашний быт, наняв домработницу. С детьми актрисе помогала няня.

«У меня есть замечательная помощница. Она воспитала моих детей. Мне активно помогает. Няня моих ребят. Татьяна Петровна. С нами еще и моя мамочка живет. Она, конечно, тоже активно помогает. При этом я и сама порой готовлю. Я могу сделать потрясающую яичницу», — отмечала Заворотнюк.

Актриса также заявила журналистам программы, что ценит время, проведенное с мужем.

«Мы очень заняты. Мы разъезжаемся надолго, и мы реально ценим каждую минуту, проведенную друг с другом», — отмечала она.

В свою очередь Петр Чернышев рассказал, что они с женой «могут найти время в течение дня, чтобы взять друг друга за руки и обняться».