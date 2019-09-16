Заворотнюк до болезни работала по 12 часов в день 

Муж Анастасии Заворотнюк освободил ее от всех домашних хлопот, так как актриса во время съемок работала по 12 часов в день. Об этом сообщило НТВ.
Ранее СМИ заявили, что у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали опухоль мозга и она лечилась в Польше. 13 сентября стало известно, что состояние актрисы резко ухудшилось, она находится в московской клинике, введена в кому и подключена к аппарату искусственного дыхания.
По данным журналистов программы «Ты не поверишь!», Анастасия Заворотнюк очень много работала. Во время съемок ее рабочий день длился до 12 часов и муж максимально облегчил домашний быт, наняв домработницу. С детьми актрисе помогала няня.
«У меня есть замечательная помощница. Она воспитала моих детей. Мне активно помогает. Няня моих ребят. Татьяна Петровна. С нами еще и моя мамочка живет. Она, конечно, тоже активно помогает. При этом я и сама порой готовлю. Я могу сделать потрясающую яичницу», — отмечала Заворотнюк.
Актриса также заявила журналистам программы, что ценит время, проведенное с мужем.
«Мы очень заняты. Мы разъезжаемся надолго, и мы реально ценим каждую минуту, проведенную друг с другом», — отмечала она.
В свою очередь Петр Чернышев рассказал, что они с женой «могут найти время в течение дня, чтобы взять друг друга за руки и обняться».
Окружение актрисы до сих пор не комментирует ее госпитализацию. Так, директор Заворотнюк Станислав Христов ранее сообщил журналистам, что получил от актрисы СМС с текстом: «Бред, отстань». Однако позднее он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что ему запретили давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.