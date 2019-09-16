Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заворотнюк до болезни работала по 12 часов в день 

Рамблер 1 час назад
Заворотнюк до болезни работала по 12 часов в день
Фото: РИА Новости
Муж Анастасии Заворотнюк освободил ее от всех домашних хлопот, так как актриса во время съемок работала по 12 часов в день. Об этом сообщило НТВ.
Ранее СМИ заявили, что у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали опухоль мозга и она лечилась в Польше. 13 сентября стало известно, что состояние актрисы резко ухудшилось, она находится в московской клинике, введена в кому и подключена к аппарату искусственного дыхания.
По данным журналистов программы «Ты не поверишь!», Анастасия Заворотнюк очень много работала. Во время съемок ее рабочий день длился до 12 часов и муж максимально облегчил домашний быт, наняв домработницу. С детьми актрисе помогала няня.
«У меня есть замечательная помощница. Она воспитала моих детей. Мне активно помогает. Няня моих ребят. Татьяна Петровна. С нами еще и моя мамочка живет. Она, конечно, тоже активно помогает. При этом я и сама порой готовлю. Я могу сделать потрясающую яичницу», — отмечала Заворотнюк.
Актриса также заявила журналистам программы, что ценит время, проведенное с мужем.
«Мы очень заняты. Мы разъезжаемся надолго, и мы реально ценим каждую минуту, проведенную друг с другом», — отмечала она.
В свою очередь Петр Чернышев рассказал, что они с женой «могут найти время в течение дня, чтобы взять друг друга за руки и обняться».
Окружение актрисы до сих пор не комментирует ее госпитализацию. Так, директор Заворотнюк Станислав Христов ранее сообщил журналистам, что получил от актрисы СМС с текстом: «Бред, отстань». Однако позднее он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что ему запретили давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Комментарии1
Шоу-бизнес , Григорий Березкин , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , РБК , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответный удар: как США отомстят Ирану
Ответный удар: как США отомстят Ирану52
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-400
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-40085
Путин впервые процитировал Коран
Путин впервые процитировал Коран206
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск14
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн44
Видео
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
Путин впервые процитировал Коран
06:27
Путин впервые процитировал Коран
Политика
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
03:02
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
Политика В мире
Ответный удар: как США отомстят Ирану
02:08
Ответный удар: как США отомстят Ирану
В мире Статьи
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-400
00:38
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-400
Оружие Статьи
Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице
00:09
Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице
Шоу-бизнес
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
01:48
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Шоу-бизнес
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
01:36
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
Криминал В мире
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
00:37
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть