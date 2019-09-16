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СМИ рассказали о «развратном» танце Глюкозы на свадьбе Собчак 

Рамблер 1 час назад
Глюкоза станцевала раскованный танец на свадьбе Собчак
Фото: РИА Новости
Издание Дни.ру сообщило о раскованном танце певицы Глюкозы на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Фривольное поведение артистки на звёздном торжестве укрепило в светском обществе слухи о возможном расставании певицы с супругом Александром Чистяковым.
По данным издания, запись развратного танца Глюкозы в сториз на своей странице в Instagram опубликовал актёр Андрей Бурковский (в настоящее время видео не доступно — прим.ред.). На ней был запечатлен творческий подарок артистки молодожёнам — песня, исполнение которой, по словам автора статьи, она сопроводила откровенным танцем.
Разговоры о возможном расставании Глюкозы с супругом в первую очередь спровоцировало появление певицы на свадьбе без мужа. Развратное выступление только подогрело только интерес светского общества к личной жизни артистки.
Дни.ру подчёркивают, что слухи о проблемах в семье Глюкозы муссируются уже долгое время, поскольку певица появляется на официальных мероприятиях в гордом одиночестве. Кроме того, с недавних пор артистка перестала носить обручальное кольцо. По её словам, отсутствие украшения никак не связано с проблемами в личной жизни, а без кольца на пальце ей просто комфортно.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
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Шоу-бизнес , Александр Чистяков , Константин Богомолов , Андрей Бурковский , Ксения Собчак
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