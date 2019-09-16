Стало известно «приданое» Собчак

Стало известно, каким имуществом владеет Ксения Собчак и сколько денег у нее на счетах. Информацию о финансовом состоянии телеведущей рассказали в эфире телеканала НТВ.

Телеведущая владеет двумя квартирами в центре Москвы и загородным домом в элитном поселке, рядом с которым будет еще один дом. «Я строю большой деревянный дом для Платона», — поделилась Собчак в эфире программы на телеканале НТВ.

На счетах телеведущей, судя по декларации прошлого года, находится более 400 млн рублей. В гардеробе Собчак много дорогих брендовых вещей, одна сумка, по словам телеведущей, стоит около 30 тысяч долларов.