«Все плохо»: Разина попросили не говорить о здоровье Заворотнюк

"Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду — их все достали", — сказал он РБК.

Однако Разин все же подтвердил информацию об ухудшении состояния актрисы.

"Это не фейк, все плохо", — заявил он.

В воскресенье представитель артистки Стас Христов также сообщил, что ему запретили отвечать на вопросы о Заворотнюк.

В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровье Заворотнюк. Не уточняя источник информации, Разин утверждал, что ей диагностировали четвертую стадию рака мозга.

По информации нескольких изданий, актрису срочно госпитализировали несколько дней назад и ввели в медикаментозную кому. В воскресенье также сообщалось, что ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких.