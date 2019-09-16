«Все плохо»: Разина попросили молчать о Заворотнюк

«По Анастасии я не отвечаю на вопросы. Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду — их все достали», — сказал он принадлежащему Григорию Березкину РБК.

При этом Разин отметил, что сообщения в СМИ об ухудшении состояния здоровья актрисы — «это не фейк, все плохо».

14 сентября Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк, которой ранее диагностировали рак мозга, находится в искусственной коме, врачи считают, что жить ей осталось несколько дней.