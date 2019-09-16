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«Все плохо»: Разина попросили молчать о Заворотнюк 

Рамблер 11 минут назад
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что ему запретили комментировать состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
«По Анастасии я не отвечаю на вопросы. Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду — их все достали», — сказал он принадлежащему Григорию Березкину РБК.
При этом Разин отметил, что сообщения в СМИ об ухудшении состояния здоровья актрисы — «это не фейк, все плохо».
14 сентября Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк, которой ранее диагностировали рак мозга, находится в искусственной коме, врачи считают, что жить ей осталось несколько дней.
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Березкин , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
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