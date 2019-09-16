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Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Отец Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Фриске, отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь. Актрисе, по некоторым данным, поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске.
По словам мужчины, когда несчастье случилось с его дочерью, она хотела всё время проводить с новорожденным сыном. В этой связи он посоветовал близким Заворотнюк, по возможности, привозить к ней в больничную палату детей и самим проводить с ней как можно больше времени.
Даже если она без сознания, всё равно ощущает присутствие близких, — цитирует «Стархит» Владимира Фриске.
Он выразил уверенность, что Жанна в своё время знала, что родные находятся рядом, хоть и не приходила в себя.
По одной из версий, обсуждаемых в СМИ, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк, как и у Фриске, развилась на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
Как писал News.ru, актриса впала в глубокую кому после медикаментозной, в которую её погрузили врачи. Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , StarHit
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