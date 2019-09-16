Отец Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь

Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь

Владимир Фриске , отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь. Актрисе, по некоторым данным, поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске.

По словам мужчины, когда несчастье случилось с его дочерью, она хотела всё время проводить с новорожденным сыном. В этой связи он посоветовал близким Заворотнюк, по возможности, привозить к ней в больничную палату детей и самим проводить с ней как можно больше времени.

Даже если она без сознания, всё равно ощущает присутствие близких, — цитирует «Стархит» Владимира Фриске.

Он выразил уверенность, что Жанна в своё время знала, что родные находятся рядом, хоть и не приходила в себя.

По одной из версий, обсуждаемых в СМИ, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк, как и у Фриске, развилась на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Как писал News.ru, актриса впала в глубокую кому после медикаментозной, в которую её погрузили врачи. Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.