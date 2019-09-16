Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице

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Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице 

Teleprogramma.pro + ещё 1 55 минут назад
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash. Девушка идет по направлению к больнице, держа в руках воздушный шарик в форме сердца. На подарке снимавшие видео журналисты разглядели надпись: «I love you this much» («Вот так сильно я тебя люблю»).
23-летняя Анна как-то в интервью призналась, что безумно любит маму. Она также рассказала, что та всегда советовала ей хорошо учиться. Неудивительно, что, проучившись год в МГУ, Анна Стрюкова продолжила получать образование в США, а впоследствии вернулась в Россию и даже открыла собственный магазин.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , МГУ
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