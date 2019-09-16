Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице 

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна навестила актрису в больнице. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором 23-летняя Анна направляется к клинике с воздушным шаром в форме сердца, на котором написано: I love you this much («Вот, как сильно я тебя люблю»).
14 сентября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк находится в искусственной коме, врачи считают, что жить ей осталось несколько дней. По информации СМИ, у Заворотнюк отек мозга на фоне последней стадии рака.
У 48-летней Анастасии Заворотнюк есть трое детей. Старшие, 23-летняя Анна и 19-летний Майкл, родились в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В октябре 2018 года Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева.