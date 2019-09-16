Цымбалюк-Романовская порадовалась за Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская высказалась о воссоединении Джигарханяна с женой

«Считаю трагедией, что Армен Борисович не может заниматься главным в своей жизни — актерской профессией и руководством театра. Но если эти жертвы стоили воссоединения с бывшей женой, с которой он 22 года не жил, я рада за него», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Армен Джигарханян в интервью изданию Novostnik.net заявил, что его предыдущий брак с пианисткой был ошибкой. При этом артист отметил, что перемены в личной жизни никак не отражаются на его профессиональной деятельности.

«Мы постоянно на связи с директором, с режиссерами, вопросов много. На днях в театре выходит премьера спектакля «Тетка Чарли», по пьесе Брэндона Томаса, по которой снимали фильм "Здравствуйте, я Ваша тетя". Буду присутствовать обязательно», — отметил актёр, подчеркнув, что по большей части руководить театром ему мешает состояние здоровья.

Ранее стало известно, что 83-летний актёр воссоединился с 72-летней бывшей женой, которая переехала из США в Россию, чтобы ухаживать за экс-супругом. Джигарханян заявил журналистам, что ощущает себя счастливым человеком, поскольку теперь имеет возможность «состариться вместе с любимым человеком».