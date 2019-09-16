Цымбалюк-Романовская порадовалась за Джигарханяна

Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская по просьбе Дни.ру прокомментировала воссоединение артиста со второй по счёту супругой Татьяной Власовой. Пианистка назвала поступок актёра трагедией, поскольку он препятствует его профессиональной карьере.
«Считаю трагедией, что Армен Борисович не может заниматься главным в своей жизни — актерской профессией и руководством театра. Но если эти жертвы стоили воссоединения с бывшей женой, с которой он 22 года не жил, я рада за него», — заявила Цымбалюк-Романовская.
Армен Джигарханян в интервью изданию Novostnik.net заявил, что его предыдущий брак с пианисткой был ошибкой. При этом артист отметил, что перемены в личной жизни никак не отражаются на его профессиональной деятельности.
«Мы постоянно на связи с директором, с режиссерами, вопросов много. На днях в театре выходит премьера спектакля «Тетка Чарли», по пьесе Брэндона Томаса, по которой снимали фильм "Здравствуйте, я Ваша тетя". Буду присутствовать обязательно», — отметил актёр, подчеркнув, что по большей части руководить театром ему мешает состояние здоровья.
Ранее стало известно, что 83-летний актёр воссоединился с 72-летней бывшей женой, которая переехала из США в Россию, чтобы ухаживать за экс-супругом. Джигарханян заявил журналистам, что ощущает себя счастливым человеком, поскольку теперь имеет возможность «состариться вместе с любимым человеком».