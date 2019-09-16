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«Какой-то ужас»: Смолкин высказался о болезни Заворотнюк 

Рамблер 46 минут назад
«Это какой-то ужас»: Смолкин о болезни Заворотнюк
Фото: RUSSIAN LOOK
Актер Борис Смолкин, сыгравший вместе с Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», назвал информацию о болезни актрисы ужасной и отметил, что она никогда не упоминала о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
13 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк в критическом состоянии находится в одной из московских клиник. Позднее появилась информация, что актрису ввели в состояние медикаментозной комы. Причиной произошедшего назывался рак мозга.
71-летний Борис Смолкин заявил изданию, что давно не встречался с Заворотнюк и знает о ней только то, что прочел в прессе.
«Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего…» — отметил он.
По словам актера, их с Анастасией Заворотнюк связывали приятельские отношения, и она никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем, несмотря на то, что съемки в сериале были очень тяжелыми.
Официальных комментариев о состоянии артистки пока нет. Ранее ее представитель Стас Христов заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что ему запрещено говорить о здоровье Анастасии Заворотнюк.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Березкин , Анастасия Заворотнюк , Борис Смолкин , РБК
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