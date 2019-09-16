На Шнурова подали в полицию за мат

Чиновница заявила на Шнурова в полицию

На прошлой Шнуров со своей группой «Ленинград» дал в Ростове-на-Дону концерт в рамках прощального стадионного тура.

По информации «112», после него в местную полицию на музыканта поступило заявление. Его автором стала Александра Мирошниченко — специалист первого разряда правового отдела управления Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Этот территориальный орган Минкульта расположен именно в Ростове-на-Дону.

В заявлении чиновницы сказано, что Шнуров публично, в присутствии 45 тысяч человек, матерился на протяжении четырех часов. Полиция приняла заявление и намерена оштрафовать Шнурова.

На прошлой неделе лидер «Ленинграда» был раскритикован за нецензурщину, «начатую» на эстраде, лидером группы «Ариэль» Валерием Ярушиным, а общественным деятелем Сергием Алиевым — за сочинение и исполнение «недостойных» песен.