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Чиновница заявила на Шнурова в полицию 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
На Шнурова подали в полицию за мат
Фото: РИА Новости
Сергей Шнуров может быть привлечен к ответственности за мат во время концерта, сообщает телеграм-канал «112».
На прошлой Шнуров со своей группой «Ленинград» дал в Ростове-на-Дону концерт в рамках прощального стадионного тура.
По информации «112», после него в местную полицию на музыканта поступило заявление. Его автором стала Александра Мирошниченко — специалист первого разряда правового отдела управления Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Этот территориальный орган Минкульта расположен именно в Ростове-на-Дону.
В заявлении чиновницы сказано, что Шнуров публично, в присутствии 45 тысяч человек, матерился на протяжении четырех часов. Полиция приняла заявление и намерена оштрафовать Шнурова.
На прошлой неделе лидер «Ленинграда» был раскритикован за нецензурщину, «начатую» на эстраде, лидером группы «Ариэль» Валерием Ярушиным, а общественным деятелем Сергием Алиевым — за сочинение и исполнение «недостойных» песен.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Минкультуры
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