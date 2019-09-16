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«Много надо успеть»: Басков показал видео с Заворотнюк 

Рамблер 11 минут назад
Анастасия Заворотнюк возможно предсказала свой тяжёлый недуг, сообщает Teleprogramma.pro. Пророческие слова журналисты отыскали в песне, которую актриса исполнила на одном из «Голубых огоньков».
Певец Николай Басков опубликовал на своей странице в Instagram фрагмент номера, который он исполнил в дуэте с Заворотнюк. В номере певец приглашает артистку на свидание, но она отказывается. В песне актриса произносит слова:
«Много мне надо успеть, времени у меня нет вообще. Нужно сняться в кино, а кино — не одно. Шоу нужно вести, так что, Коля, прости».
В подписи к видео Басков отметил, что ему очень «тяжело принять всё то, о чём сейчас все говорят». Тенор также пожелал семье актрисы сил и стойкости и отметил, что понимает родных артистки, поскольку «сам недавно всё это пережил».
О тяжёлом недуге Анастасии Заворотнюк СМИ сообщили в августе 2019 года. По данным журналистов, у актрисы был диагностирован рак головного мозга. Сначала артистка лечилась в Польше, затем в Москве. В столичной клинике врачи заметили, что опухоль в мозгу Заворотнюк якобы начала метастазировать. На сегодняшний день ей нужна операция, которую она может не пережить. Позже стало известно, что артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Медики решились на вынужденную меру, поскольку на фоне борьбы с раком мозга у артистки развилось ещё одно заболевание — воспаление лёгких. Врачи уверяют, что с осложнением ослабленный организм актрисы сам справиться не в силах.
Примечательно, что окружение актрисы до сих пор продолжает опровергать информацию о её госпитализации. Например, директор Заворотнюк Станислав Христов сообщил журналистам, что получил ответ от артистки на просьбу прокомментировать её нахождение в больнице. Актриса якобы прислала ему SMS-сообщение со словами «Бред, отстань».
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Шоу-бизнес , Видео , Николай Басков , Анастасия Заворотнюк
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