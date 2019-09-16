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Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым 

Рамблер 1 час назад
Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым
Фото: РИА Новости
Украинские пользователи соцсетей нашли причину тяжёлого заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает «Дни.ру» со ссылкой на украинское издание «Обозреватель». По мнению граждан соседнего государства, артистка расплачивается за поездки в Крым.
По данным издания, украинцы бурно обсуждают недуг актрисы в Instagram. При этом многие сходятся во мнении, что Заворотнюк настигла карма за поездки на «оккупированный полуостров». Артистке припомнили участие в спектакле «Третий лишний», представленном в Крыму. Кроме того Заворотнюк справляла годовщину свадьбы на полуострове, а также со своим супругом фигуристом Петром Чернышевым в составе «Ледового шоу звёзд „Ялта Ice“ торжественно открывала каток.
В вину актрисе пользователи также поставили поездки в Крым одного Чернышева, который посещал полуостров со спектаклем на льду „Золушка“. В Сети также не преминули уточнить, что Заворотнюк тогда пожелала супругу удачи.
В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк больна раком головного мозга. По данным прессы, болезнь была обнаружена у актрисы более года назад, сначала она лечилась в Польше (курсы лучевой и химиотерапии), теперь — в Москве.
Сообщается, что опухоль в мозгу Заворотнюк якобы начала метастазировать, ей нужна операция, которую она может не пережить. Позже стало известно, что артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Медики решились на вынужденную меру, поскольку на фоне борьбы с раком мозга у артистки развилось ещё одно заболевание — воспаление лёгких. Врачи уверяют, что с осложнением ослабленный организм актрисы сам справиться не в силах.
При этом директор актрисы Станислав Христов продолжает опровергать информацию о госпитализации актрисы. 13 сентября он сообщил журналистам, что получил ответ от Заворотнюк на просьбу прокомментировать её нахождение в больнице. Христов заявил, что артистка прислала ему SMS-сообщение со словами „Бред, отстань“.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Республика Крым
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