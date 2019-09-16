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Джеки Чан извинился перед поклонниками за отмену визита в Москву 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
«Я вас люблю» и «Прошу прощения»: Джеки Чан извинился перед поклонниками по-русски и поблагодарил их за многолетнюю поддержку.
Китайский актер и режиссер Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами из РФ за то, что не смог приехать в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Видеообращение артиста было показано на телеканале CGTN.
Премьера российско-китайского фильма состоялась 11 сентября в кинотеатре «Октябрь». Джеки Чан не смог приехать в Москву из-за непредвиденных изменений в графике.
«Хочу поприветствовать друзей из русскоязычных регионов и поклонников, я знаю, что должен был поехать в Россию и встретиться с вами, но по ряду причин к великому сожалению я не смог поехать, извините, пожалуйста», — сказал актер.
Джеки Чан отметил, что знает о том, что некоторые поклонники пишут в социальных сетях о том, что любят его.
«Я тоже вас люблю. Спасибо большое за вашу многолетнюю поддержку», — подчеркнул Чан и воскликнул по-русски: «Я вас люблю!».
Кроме того, артист поздравил россиян с 70-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином и пожелал, чтобы российско-китайская дружбы длилась вечно.
«Тайна печати дракона» стала второй частью франшизы Олега Степченко о приключениях путешественника Джонатана Грина. Первая часть называлась «Вий 3D» по мотивам гоголевских повестей. В новом фильме снялись Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Арнольд Шварценеггер , Чарльз Дэнс , Джонатан Грин , Джеки Чан , Олег Степченко , Москва
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