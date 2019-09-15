Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении

Шнуров также отметил, что свои низкопробные перфомансы такие люди оправдывают высокими целям: «Трудятся не за медали, Чтоб прозрели все скоты!».

Лидер группировки «Ленинград» напомнил об акции художника-акциониста Петра Павленского , который прибил гвоздями гениталии к мостовой на Красной площади в Москве.

«Места нет уже стиху, В арт-пространстве рифмы скисли», — сетует певец.

Напомним, режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак поженились в пятницу, 13 сентября. В ЗАГС они прибыли на катафалке, а после росписи поехали на венчание. Вечером состоялся банкет. Торжество собрало вместе множество звезд отечественного шоу-бизнеса.